Van een kerstconcert tot een hobbybeurs: onze vijf tips voor het weekend in Limburg

Genk 10 miljoen euro om natuur rond Bokrijk in ere te herstellen: “Noodzake­lijk voor planten en dieren, én trekpleis­ter voor toeristen”

Met het project ‘Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit’ investeert Vlaanderen 10 miljoen euro in het vijvergebied De Wijers. Dat moet de leefomgeving van bedreigde planten- en diersoorten bevorderen. Bovendien zullen ook wandelaars er van een historische natuurbeleving kunnen genieten en dat is niet vreemd in de omgeving van openluchtmuseum Bokrijk. “Zo wordt straks ook duidelijk hoe de natuur er in de vorige eeuw uitzag”, aldus minister Demir.

5 december