Van dierendag tot een kermis: onze vijf tips voor het weekend in Limburg

Hasselt Leeshoeken, multifunc­ti­o­ne­le ruimtes en boeken voor families: zo komen bib, basis­school en kinderop­vang van Kuringen tegen 2024 samen in één nieuwbouw

Vanaf volgend jaar start Hasselt aan een stevige vernieuwing van de bibliotheek, de stedelijke basisschool en de buitenschoolse kinderopvang van Kuringen. Die drie aparte locaties brengt het stadsbestuur samen in één splinternieuw gebouw tegen september 2024. “Hoog tijd, want de kinderopvang alleen al is na honderd jaar bestaan tot op de draad versleten”, zegt bevoegde schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+).

16 november