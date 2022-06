Van De Pastorij in Peer tot De Ijsboetiek in Hasselt: In deze 8 ijssalons in Limburg smul jij deze zomer van een verfrissend ijsje

Roeselare/Diepenbeek Progeriapa­tiënt Michiel laat tweede Dragon Ball Z tattoo plaatsen in nog geen maand tijd: “En ik wil er nog”

Dat de Diepenbeekse progeriapatiënt Michiel Vandeweert (23) fan is van Dragon Ball Z is een understatement. In de Roeselaarse tattooshop Inksane liet hij vrijdag z’n tweede tattoo geïnspireerd op de animeserie in nog geen maand tijd plaatsen. Wie het wou kon het hele gebeuren bovendien volgen via Michiel zijn Twitch-kanaal.

