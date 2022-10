Van Da Fausto tot Trentanove: in deze 10 restaurants in Limburg haal jij alles uit Wereld Pastadag

LimburgZou jij elke dag pasta kunnen eten? Dan hebben we goed nieuws voor jou, want Wereld Pastadag staat weer voor de deur. Op dinsdag 25 oktober geniet jij van lekkere Italiaanse pasta’s. Een Spaghetti Vongole bij Da Fausto in Genk of een vegetarische ravioli met spinazie bij Trentanove in Hasselt? Bij deze pastarestaurants in Limburg vind je voor elk wat wils.