Van concerten tot een reis winnen: hier geniet jij van 6 speciale acties tijdens Weekend van de Klant in Limburg

voetbal eerste nationale Wouter Corstjens (Patro Eisden) blikt vooruit op treffen met Tienen en op bekertop­per tegen Club Brugge: “We wonnen de hoofdprijs”

Deze week was het een drukte van jewelste op en rond het Patro Eisden-stadion. Hoofdonderwerp van de gesprekken was ongetwijfeld de loting van Club Brugge voor de 1/16de finales van de Beker van België. Op uitzondering van KRC Genk had Patro geen beter tegenstander kunnen treffen. “Met Club Brugge wonnen we de absolute hoofdprijs. Ondertussen blijven we ons focussen op de competitiewedstrijd van zondag tegen Tienen”, houdt de Eisdens kapitein Wouter Corstjens beide voeten op de grond.

29 september