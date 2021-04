Van betaalbaar internet tot openbare computerruimtes: stad rolt digitaal inclusiebeleid uit

De stad Hasselt wil in haar nieuw inclusiebeleid stevig inzetten op een toegankelijke, digitale samenleving voor iedereen. “Want wat voor velen onder ons vanzelfsprekend is, is vaak een groot obstakel voor anderen", benadrukt schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA). “Die digitale drempels willen we wegwerken door middel van betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot het internet, maar evenzeer via basiscompetenties om met de verschillende digitale toepassingen om te kunnen gaan. Denk daarvoor aan openbare computerruimtes waar één-op-één-begeleiding wordt gegeven aan volwassenen, opleidingen in onze lokale dienstencentra, en de uitbreiding van het bestaande vormingsaanbod naar de wijken. Om de kinderen en jongeren te begeleiden, zullen we nauw samenwerken met de scholen.”