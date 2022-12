Van Axelle Red, John Joris en Chibi Ichigo tot de eerste stapjes van het Muziekodroom en Pukkelpop: Hasselaar krijgt eigen Belpop-boek

HasseltHasselaren die nog op zoek zijn naar het perfecte kerstcadeau voor muziekliefhebbende vrienden of familieleden, kunnen vanaf vandaag in het Cultuurcentrum en in de lokale winkels terecht voor het gloednieuwe boek van Belpop-kenner Jan Delvaux. Liefst zeven decennia Hasseltse muziekgeschiedenis komen daarin aan bod, net zoals interviews met Axelle Red, John Joris, Stijn Meuris, Chibi Ichigo en meer. “Dat talent komt niet plots opwaaien. Hasselt was al doorheen de tijd een broedplaats van Belgische popcultuur”, zegt Delvaux.

Wie het gloednieuwe Belpop-boek openslaat, krijgt meteen “de dertig mooiste muzikale momenten van Hasselt” voorgeschoteld. Verhalen die volgens Belpop-kenner Jan Delvaux best nog eens gebundeld worden, “want anders zou het wel kunnen leiden tot een onderschatting van wat er de voorbije 60 jaar op muzikaal vlak in Hasselt gebeurd is", benadrukt hij. “Zonder zo’n breder perspectief kan je ook moeilijk de eigenheid van Hasselt als stad detecteren. Dat is het doel - en hopelijk ook het nut - van dit boek.”

Volledig scherm Jan Delvaux bracht dertig verhalen samen over de muziekgeschiedenis van Hasselt in zijn nieuwe Belpop-boek. © Karolien Coenen

Lokale radio met Jacques Brel

En dus krijgt de Hasselaar voortaan zijn eigen Belpop-boek over de lokale muziekgeschiedenis vanaf de jaren 40 tot nu, met verhalen over Jacques Brel die in de jaren 50 “glansrijk gebuisd” was voor een auditie van het NIR (de nationale oproep, red.) van Brussel, maar goed gevonden werd door Omroep Limburg in Hasselt. “Brel werd uitgenodigd voor een opnamesessie en een live radio-optreden. Die ‘Sessions Radio Hasselt’, de eerste live-opnames van Brel, worden pas in 2003 - vijftig jaar later - uitgebracht”, aldus Delvaux.

Quote Het is eigen aan popcultuur dat een landschap zich regelmatig heruit­vindt. Net daarom is het goed om achterom te kijken naar al die mooie verhalen en met vertrouwen de toekomst in te duiken. Burgemeester Steven Vandeput en schepen Nele Kelchtermans

Maar ook Miel Cools, Willy Claes, John Joris, Axelle Red, Dana Winner, Chibi Ichigo en de wortels van Pukkelpop, PXL-Music en het Muziekodroom komen in het boek aan bod. “Die laatste ontstond oorspronkelijk uit het initiatief van Koen Vanduffel om in de jaren 90 samen met zijn vroegere pupil Mario Goossens een drumschool op te starten”, vertelt Delvaux. “Die wordt gedoopt tot ‘De Drumschool’, wat in die tijd ongezien was. Alleen in Nederland bestond een gelijkaardige opleiding. Bij de start zijn er dertig leerlingen, maar uiteindelijk groeit de school en komen er gitaar- en baslessen bij. De naam verandert in Muziek-o-Droom: dé poptempel van Limburg en de belangrijkste plaats om muziek van onder andere dEUS te zien.”

Volledig scherm Jan Delvaux (uiterst rechts) stelt zijn gloednieuwe boek voor in het bijzijn van schepen Nele Kelchtermans, Axelle Red, en John Joris (van links naar rechts). © Karolien Coenen

Volledig scherm Het gloednieuwe Belpop-boek over de Hasseltse muziekgeschiedenis telt 111 pagina’s. © Karolien Coenen

Het nieuwe Belpop-boek van 111 pagina’s werd intussen officieel gelanceerd en is te vinden in het Cultuurcentrum van Hasselt en in de lokale boeken- en platenwinkels. Ook burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en schepen van Cultuur Nele Kelchtermans (RoodGroen+) zijn enthousiast over het resultaat. “Het is eigen aan popcultuur dat een landschap zich regelmatig heruitvindt. Net daarom is het goed om regelmatig achterom te kijken naar al die mooie verhalen en met vertrouwen de toekomst in te duiken”, aldus Vandeput en Kelchtermans.

Quote De ondersteu­ning van poparties­ten zoals we dat vandaag kennen ontstond juist in Limburg met Hasselt als grote aanjager. Jan Delvaux

“Al dat talent in Hasselt komt dan ook niet plots aanwaaien”, benadrukt Delvaux. “Hasselt is doorheen de tijd al pioneer geweest en broedplaats geworden van de Belgische popcultuur. De ontwikkeling van de casette en CD? In Hasselt! De ondersteuning van popartiesten zoals we dat vandaag kennen ontstond juist in Limburg met Hasselt als grote aanjager.”

Zelf het boek ontdekken? Dan kan je vanaf vandaag online terecht, in CCHA en de Hasseltse boeken- en platenwinkels. Het boek is te koop voor 23,00 euro. Nog meer weten over Belpop? Dan kan je naar de ‘Belpop Bonanza’-city special over Hasselt. Deze show vindt plaats op donderdag 22 december in CCHA. Let op: de show is bijna uitverkocht. Voor de laatste tickets kan je terecht op ccha.be.

Volledig scherm Schepen Nele Kelchtermans overhandigde donderdag de eerste exemplaren aan ‘hoofdrolspelers’ Axelle Red en John Joris (achteraan). © Karolien Coenen

Volledig scherm © Karolien Coenen