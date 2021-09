Vader van Eefje Lambrecks wil film over zaak-Dutroux stoppen: “De regisseur beseft niet hoe hij ons hiermee tegenwerkt”

handbal bene-league Rob Heeren (Initia Hasselt): “Thuis tegen Quintus mikken op eerste thuiszege van het seizoen”

23 september De ontlading was groot vorig weekend toen Initia Hasselt de eerste zege van het seizoen kon boeken bij Atomix Haacht. In afwachting van de fusie volgend seizoen met HC Tongeren heeft Initia besloten om volledig de kaart van de jeugd te trekken. Eén van die grote talenten is Rob Heeren (19). Zaterdagavond krijgen ze in de Alverberg het Nederlandse Quintus op bezoek.