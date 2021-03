Uroloog Koen van Renterghem wil in ‘Topdokters’ erectieproblemen bespreekbaar maken: “Sommige mannen lopen er tien jaar lang mee rond”

Eén duidelijke reden heeft dokter Koenraad van Renterghem om in het nieuwe seizoen van ‘Topdokters’ mee te draaien: hij wil taboes doorbreken. “Want ondanks dat een studie aantoont dat één op twee mannen boven de 40 jaar in zijn leven te maken krijgt met erectieproblemen, wordt daar nog te weinig over gesproken”, steekt de dokter – tevens professor Geneeskunde aan de UHasselt en voorzitter van de Associatie Kliniek voor Urologie – van wal. “Daar zitten natuurlijk ook heel wat oudere mannen bij, maar hoe dan ook blijft het een frequente problematiek. Chirurgie om deze problematiek op te lossen via een erectieprothese? Dat komt dan weer niet vaak voor. Laten we zeggen dat in België zo’n 300-tal protheses per jaar wordt geplaatst, waarvan de helft door mij gebeurt. Een Waalse collega nam dan weer de andere helft bijna volledig voor zijn rekening. Dat betekent dat er dus heel wat urologen in ons land zijn die de ingreep niet eens één keer per jaar uitvoeren.”