“Urineresultaten zijn allemaal negatief”: geen concrete aanwijzingen van 'needle spiking' op Hasselts festival

Alle meisjes die gisterenavond zijn opgenomen in het ziekenhuis na de massahysterie op het jongerenfestival in Hasselt zijn naar huis. Niemand van hen is geïntoxiceerd, en sporen van effectief prikken met een naald zijn niet terug te vinden. Eén tienermeisje die in het ziekenhuis was opgenomen duidde nochtans een plaats aan op haar lichaam waar ze een prik of pijnscheut ervaarde, maar ook haar test blijkt negatief en een verwonding of sporen van een mogelijke prik blijken niet terug te vinden.