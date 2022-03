UNIZO Limburg viert vanaf dit jaar ook ‘Dag van de Vrouwelijke Ondernemer’ op 8 maart

UNIZO Limburg grijpt dit moment tegelijk ook aan om een nieuw ‘meterschapsproject’ aan te kondigen. “In het ondernemerschap is het namelijk cruciaal om je te omringen met de juiste mensen zodat je gretig kan bijleren en verder evolueren”, verduidelijkt Ann Draye, voorzitter van UNIZO Livia. “Daarom lanceren we dit project waarbij we meer ervaren onderneemsters koppelen aan startende onderneemsters. We brengen momenteel nog in kaart wie graag als sparring partner wil fungeren en welke starters graag een ervaren klankbord willen. Maar iedereen die we erover aanspreken is laaiend enthousiast. Zo bevestigden Karine Valy (van La Bottega, red.), Kim Vaessen (van Climatrix, red.) en Nicole Janssen (van Nicole Janssen Vastgoed, red.) al meteen dat ze graag een mentorrol willen opnemen.”