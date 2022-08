Uitslaande brand in appartement aan Hasseltse Kanaalkom: enorme schade, geen gewonden

“Met één autopomp zijn we de brand momenteel aan het blussen en ook een tweede autopomp is ter plaatse voor bijstand. Verder is ook een ladderwagen en commandowagen in brandgevallen als deze aanwezig”, verduidelijkt Gretel Kerkhofs van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “Wie in de buurt woont of last heeft van de rook, adviseren we om ramen en deuren te sluiten.”