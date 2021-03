Uitbater Marco (33) mag na beslissing Raad van State ‘cannabisshop’ Kush&Co opnieuw openen: “Ze wilden me de kop indrukken, maar ik bleef volhouden”

“Een stad of gemeente kan inderdaad op basis van het politiereglement een aantal reglementen maken om de orde te handhaven, maar dat mag niet op morele gronden”, verklaart advocaat Jan Swennen van uitbater Marco. “Maar de beslissing om Kush&Co te sluiten, werd begin februari echter wél op die morele gronden gemaakt. De stad wil namelijk niet dat haar jeugd in aanraking komt met roesmiddelen. Daarom mogen zulke shops als Kush&Co volgens de stad niet binnen een straal van 750 meter bij een school liggen. Met die regel heeft de Raad van State beslist dat Hasselt bepaalde reglementeringen maakte waar een stad of gemeente niet bevoegd voor is. Concrete handhaving is hun bevoegdheid, niet omdat ze op moreel vlak vinden dat hun jeugd niet in de buurt van roesmiddelen mag komen. Bovendien verkoopt Kush&Co geen roesmiddelen.”