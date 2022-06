UHasselt start inschrijvingen en wekt meteen interesse voor vijf gloednieuwe opleidingen

Concreet gaat het om een nieuwe Bachelor in Sociale Wetenschappen, een Master in Systeem en Procesinnovatie in de gezondheidszorg, een Master in Vroed- en Verpleegkunde, in Materiomics en in Industriële Wetenschappen in de informatica. “Opvallend is dat Maya Haelterman als de eerste nieuwe studente zich meteen inschreef voor onze nieuwe Bachelor”, zegt Wanda Guedens, vicerector Onderwijs. “De tweede studente Aurélie Vanhel die al werkte en haar carrière een boost wilde geven, toonde dan weer interesse in de Master Systeem en Procesinnovatie in de gezondheidszorg. We zijn dan ook tevreden dat de nieuwe opleidingen meteen aanslaan.”