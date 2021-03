UHasselt partner in uniek onderzoek: “Kan stamceltherapie helpen om spiermassa en spierkracht te herstellen?”

Vooral bij patiënten die lijden aan een chronische (spier)ziekte of een therapie moeten ondergaan en hierdoor minder bewegen, komt spierkrachtverlies voor. Daarom wordt binnen het Euregio Maas-Rijn Interregproject GYM, geleid door de Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+, onderzocht of stamceltherapie kan helpen om spierkrachtverlies tegen te gaan. Maar ook UHasselt doet mee als partner. “Zo hebben onderzoekers een techniek ontwikkeld om stamcellen in te brengen in de bloedbaan waardoor ze uiteindelijk in onze spieren terechtkomen”, licht Bert Op ’t Eijnde toe, coördinator van het GYM-project binnen UHasselt. “Hierdoor ontstaan er spierstamcellen die de aanmaak van gezonde spiervezels bevorderen en zorgen voor spierherstel. Het inbrengen van de stamcellen is niet pijnlijk: je kan het vergelijken met de prik van een infuus.”

Spierschade opwekken

Al moeten de spieren wel beschadigd zijn om ervoor te zorgen dat de stamcellen in de bloedbaan terechtkomen. Daar komt UHasselt bij kijken. “Binnen het GYM-project werken wij aan protocollen om spierschade toe te brengen, waarna de onderzoekers van Universiteit Maastricht de stamcellen inbrengen. Die spierschade klinkt erg, maar kan je vergelijken met de normale pijn die je voelt nadat je na lange tijd nog eens bent gaan lopen of fietsen. Hierna volgen wij aan UHasselt op hoe de spier herstelt, of de spier groter wordt en of dit ook betekent dat er meer spierkracht ontwikkelt.”

Enkele stamcellen in de bloedbaan.

“Als blijkt dat de therapie aanslaat bij chronische patiënten, willen we hierna ook onderzoeken of stamcellen kunnen helpen om het spierverlies door veroudering tegen te gaan”, gaat Bert Op ’t Eijnde verder. “Zeker in een provincie als Limburg die in vergelijking met andere provincies sneller vergrijst, kan een revolutionaire stamceltherapie een wereld van verschil maken. En ook spierblessures sneller laten herstellen bij topsporters willen we onderzoeken.”

Professor aan de UHasselt Bert Op 't Eijnde.

Nieuwe jobs

In proefstudies bij ratten hebben de onderzoekers van UHasselt en medepartner KU Leuven al gezien dat stamcellen spieren groter en sterker kunnen maken. Midden 2021 zal de Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ de eerste testen met het inbrengen van stamcellen bij gezonde personen uitvoeren. Later volgt een studie met een patiëntenpopulatie. Het GYM-project wil uiteindelijk de productie van spierstamcellen ook opschalen in een nieuw op te richten spin-off bedrijf, om de therapie zo breed, goedkoop en snel mogelijk beschikbaar te maken.

“Daaraan zullen hoogwaardige jobs en nieuw ondernemerschap verbonden zijn”, voorspelt Limburgse gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. “De wetenschappelijke en technologische inzichten kunnen bovendien doorstromen naar het hoger en universitair onderwijs waar een nieuwe generatie van zorgverleners zal worden klaargestoomd voor de verdere uitrol van deze klinische specialisatie.”