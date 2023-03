UCLL Diepenbeek krijgt bachelor Human Resources Management

“Dat deze nieuwe bachelor er komt, is fantastisch”, zegt Rika Coppens, manager van het Jaar en CEO House of HR. “Human resources is al veel te lang een onderschatte specialisatie en is vandaag meer dan ooit nodig. Niet enkel omwille van de war for talent die rekrutering lastiger maakt, maar ook omdat employer branding, flexibiliteit, planning… mee tot de verantwoordelijkheden behoren. De sector heeft absoluut nood aan hoger opgeleide allround HR-profielen.” ​ ​

“Dankzij de doorgedreven professionele opleiding, zowel in de breedte als in de diepte, zullen de afgestudeerden van de nieuwe bachelor HRM onmiddellijk inzetbaar zijn in HR-diensten van multinationals, kmo’s en/of openbare instellingen, selectie- en wervingsbureaus, specialisten in arbeidstrajectbemiddeling… De maatschappelijke nood is in elk geval hoog. En uiteraard kunnen ze ook nog verder studeren in een bijkomende bachelor-na-bachelor of master”, besluit Kim Plevoets, Programmadirecteur Management Hogeschool UCLL.