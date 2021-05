Twintiger verdrinkt aan appartementen Zuidzicht in Hasselt

Oudsbergen “Ik heb wel ingebroken, maar heb met die brand niets te maken”: beklaagde reageert furieus na veroorde­ling voor zware chalet­brand

11 mei Een 31-jarige man reageerde furieus voor de strafrechter toen hij veroordeeld werd omdat hij een chalet in Oudsbergen in brand had gestoken. Volgens de bewoner had zijn ex opdracht gegeven zijn woning te vernielen. “Ze had mij alleen gevraagd in te breken en zijn goederen te vernielen”, weerlegde de beklaagde.