Twintiger opgepakt nadat hij man tegen zijn wil vasthoudt en zich verschanst in appartement in Hasselt: straat urenlang afgesloten

HasseltBij een incident in het centrum van Hasselt is vanmorgen een 23-jarige man uit Maaseik gearresteerd. Dat maakte persmagistraat Dorien Vanderheiden van het parket van Limburg bekend. De speciale eenheden van de federale politie uit Brussel en het bijzonder bijstandsteam SAU-TIG uit Limburg werden ingeschakeld omwille van de gevaarlijke en onrustwekkende situatie. De winkelstraat Koning Albertstraat, de Cellebroedersstraat, de Ridder- en Kleine Ridderstraat en de Havermarkt werden urenlang afgesloten.

Volgens een persbericht van de politie zou het gaan om een incident waarbij een man tegen zijn wil werd vastgehouden op een appartement in de Koning Albertstraat. De man zou gevlucht zijn, terwijl de verdachte - een man van 23 uit Maaseik - zich bleef schuilhouden in het appartement.

“De verdachte verschanste zich in het appartement en er was melding dat hij gewapend was. Rond 5.30 uur stelde de politie een veiligheidsperimeter in. Rond 10.30 uur konden de politiemensen de 23-jarige man uit Maaseik in de boeien slaan”, aldus Dorien Vanderheiden.

Het parket gaat momenteel niet uit van een gijzeling, maar van wederrechtelijke vrijheidsberoving. “Het onderzoek loopt nog, maar op basis van de feiten die we op dit moment kennen, gaan we niet uit van een gijzeling”, legt Vanderheiden uit. “Omdat er dan sprake moet zijn van een bevel of voorwaarde die gekoppeld is aan de vrijheidsberoving, bijvoorbeeld het overhandigen van een som geld.”

De verdachte is voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat in Hasselt. Na het oppakken van de Maaseikenaar zijn de Koning Albertstraat en de rest van het winkelcentrum opnieuw opengesteld. Het winkelpersoneel, dat normaal al aan de slag had moeten gaan, moest het nodige geduld opbrengen en kon met enige vertraging aan het werk gaan.

De politiediensten hebben vervolgens een huiszoeking in het appartement in de Koning Albertstraat gestart. “Op dit moment wordt er nog een zoeking uitgevoerd in het appartement waar de feiten zouden hebben plaatsgevonden, en is men dus ook nog op zoek naar het wapen dan wel vuurwapen”, zegt Vanderheiden.

Straat uren afgesloten

De straat bleef urenlang afgesloten. Mensen die in de nabije appartementen wonen, werden geëvacueerd. Handelaars konden hun winkel tijdelijk niet openen, buurtbewoners konden ook geen brood of koffie halen. Mensen die al sinds deze ochtend in de afgesloten straten zaten, mochten de zone nog verlaten, maar mochten nadien niet meer terugkeren.

Cathy Vanlook, manager van de Esprit schuin tegenover het betreffende gebouw, getuigt: “Het alarm van onze winkel was deze ochtend net voordat ik naar de winkel wilde vertrekken afgegaan. Dat was natuurlijk verschieten. Tot nu, omstreeks 10.40 uur, kon ik de winkel ook niet betreden, omdat de straat afgesloten was. Twee uur hebben we onze winkel dus niet kunnen openen. Wie er precies in het appartement woont, weet ik niet, maar twee weken geleden zag ik voor de deur van het appartementenblok nog een verhuiswagen staan.”

Volledig scherm De speciale eenheden in actie. © RV

Volledig scherm De Koning Albertstraat in Hasselt werd een tijd lang afgesloten na een ernstig incident. © GLH

Volledig scherm Enkele buurtbewoners in afwachting van meer informatie. © GLH

Volledig scherm Buurtbewoners in de Koning Albertstraat. © GLH

Volledig scherm De Koning Albertstraat in Hasselt. © GLH

Volledig scherm Koning Albertstraat in Hasselt © Mine Dalemans

