Twintiger die betrokken was bij dodelijk ongeval in Heusden-Zolder krijgt vrijspraak

Het verkeersongeval gebeurde rond 11.15 uur aan het kruispunt van de Stationsstraat, waarbij de bejaarde man de voorrangsregels genegeerd had. Het parket stuurde toen een verkeersdeskundige naar de plaats van de het dodelijke ongeval. Eerder bedroeg de maximumsnelheid daar 70 kilometer per uur, maar dat was recent teruggebracht tot 50 kilometer per uur. De jongeman, die onderweg was om een kostuum voor een trouwfeest op te halen, reed met een snelheid van 72-74 kilometer per uur. Volgens advocaat Kurt Smets was er een verband tussen de te hoge snelheid en de gevolgen van het ongeval. Als de man minder snel gereden had, dan was de eindsnelheid lager geweest en dan was er misschien geen dode gevallen. De politierechter oordeelde vrijdag dat de snelheid niet met het overlijden van de bejaarde automobilist in oorzakelijk verband stond.