Twee verdachten gearresteerd in onderzoek naar mensenhandel en pooierschap

Limburg GSM-ge­bruik achter het stuur levert volgende week direct rijverbod op

Van maandag 14 tot en met zondag 20 november 2022 voert het Parket Limburg opnieuw een GSM-actie in. Bij vaststelling van GSM-gebruik achter het stuur zal het rijbewijs van de bestuurder onmiddellijk worden ingetrokken voor een periode van acht dagen. Nadien zullen deze bestuurders zich moeten verantwoorden voor de politierechter. “Afleiding door GSM-gebruik achter het stuur is één van de killers in het verkeer”, klinkt het bij het Limburgse Parket. “Volgens studies is er in 8% van de dodelijke ongevallen sprake van GSM-gebruik. Vertaald naar slachtoffers betekent dat 50 doden en 4500 gewonden per jaar. Een mentaliteitswijziging is nodig.”

