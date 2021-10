Twee tunnels in Houthalen en Helchteren moeten verkeersinfarct Noord-Zuidverbinding oplossen

Jobat Ben jij gelukkig op je job? Doe hier de test

6 oktober Een groot deel van ons leven spenderen we aan en op onze job. Het is dus van cruciaal belang om geluk te vinden op professioneel vlak. Vraag jij je af of je wel echt tevreden bent met je huidige functie? Maak dan even tijd voor deze zelftest van Jobat.be. Aan de hand van acht reflectiestappen kun je nagaan of je effectief verder dit pad wil bewandelen of het misschien tijd is voor een nieuwe uitdaging.