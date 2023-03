Twee lichtgewonden bij botsing in Hasselt

handbal bene-league Glenn Gevers en Hubo Handbal verliezen op slotdag: “Sporting Pelt was duidelijk te sterk en speelt verdiend de halve finales van de Final Four tegen Sezoens Bocholt”

Buiten het eerste kwartier is er nooit sprake geweest van een echte wedstrijd tussen Hubo Handbal en Sporting Pelt. Het team van succescoach Korneel Douven moest winnen om zeker te zijn van een plaats bij de Final Four. Een collectief sterk Pelt, met een glansrol voor Door Vandebeeck, won met overtuigende 24-33-cijfers en is klaar om in de halve finales komende dinsdag thuis te starten tegen Sezoens Bocholt.