Twee Hasselaren naar ziekenhuis overgebracht na botsing

Limburg Schotse whisky proeven, vliegtui­gen spotten en tot rust komen in de Japanse Tuin: dit zijn onze weekend­tips voor de regio Limburg

Nog geen plannen dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Dan helpt onze redactie je op weg met 5 leuke weekendtips in Limburg voor zaterdag 10 en zondag 11 september. Van culinair genieten in Hasselt tot Schotse feesten in Bilzen.

9 september