Twee gewonden na aanrijdingen in Hasselt

Hasselt Het Stadsmus ontvangt opnieuw opgedoken werken van Hasseltse topschil­der Lucien Nolens: “Opvallende kunst van een stille persoon­lijk­heid”

Het Stadsmus in Hasselt is voortaan kunstwerken van de Hasseltse schilder Lucien Nolens rijker. Onderzoeker Kristof Reulens spoorde deze werken in opdracht van het museum op, maar niet zonder moeite. “Nolens was uitermate bescheiden. Zijn artistieke oeuvre bleef daardoor onderbelicht, maar dankzij dit onderzoek kunnen we weer een verborgen stukje Hasseltse geschiedenis herontdekken”, aldus Het Stadsmus en Nele Kelchtermans, schepen van Cultuur.

8 september