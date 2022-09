Twee gedetineerden verschansen zich in opslaglokaal van Hasseltse gevangenis

Een interventieteam van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) kwam ter plaatse. De bezoeksessie die op dat moment voor de andere gedetineerden doorging, werd omwille van veiligheidsredenen geschrapt. Omstreeks 14.30 uur werd een intern crisisplan in gang gezet. “Twee gedetineerden hadden zich namelijk in een opslaglokaal in de sporthal van de gevangenis verschanst na een sportactiviteit. Zij probeerden daar een raam open te breken, maar werden omstreeks 15.15 uur en dus bijna anderhalf uur later overmeesterd door de hulpdiensten.”

Materiële schade

Gewonden vielen er niet, maar wel materiële schade in het opslaglokaal. “Of dit een ontsnappingspoging was of dwarsliggerij, weten we niet met zekerheid”, verduidelijkt de gevangenisdirecteur. “Hoe dan ook zou ontsnappen via het raam van de sporthal helemaal geen evidentie geweest zijn, omdat ook deze locatie streng beveiligd is. De twee mannen bevinden zich momenteel in een cel waar ze afkoelen, waarna ze morgen (donderdag, red.) verhoord worden.”