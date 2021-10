Truienaar (56) loopt schedelbreuk op na uit de hand gelopen ruzie op Schlagerfestival: familie doet oproep naar getuigen

Hasselt Heb jij Natso gezien?

20 oktober Natso, een kleine kruising reu, raakte op dinsdag 28 september vermist in de Boekstraat in Runkst (Hasselt). Heb jij Natso gezien of weet je waar hij is? Bel dan zeker naar 0484/42.34.11. De vinder en de mensen met een gouden tip krijgen een mooie beloning.