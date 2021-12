Trein vergeet te stoppen in Diest, passagiers met taxi’s naar bestemming gebracht

Eén van de reizigers vertelt hoe de machinist in kwestie laconiek reageerde toen zij hem confronteerde met de gemiste halte. “Hij zei dat hij het vergeten was… Daardoor moesten we in Hasselt in de gure wind wachten op onze taxi’s. Vergissen is natuurlijk menselijk, de man was wellicht aan het dromen. Hopelijk doet hij dat niet wanneer er straks een rood licht brandt.” Temmerman laat nog weten dat de trein niet de laatste van de dag was op de verbinding tussen Antwerpen en Hasselt. “En voor het rode licht zal het zo snel niet mislopen. Daarvoor zijn er dan natuurlijk veiligheidssystemen, die er voor zorgen dat de trein tot stilstand komt.”