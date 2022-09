Totaal aantal nieuwe studenten stijgt bij UHasselt en Hogeschool PXL elk met 8 procent

Vanaf dit academiejaar telt de UHasselt voortaan 5 nieuwe opleidingen. Naast de Bacheloropleiding Sociale Wetenschappen starten ook de Masteropleidingen in Systeem en Procesinnovatie in de Gezondheidszorg, in Vroed- en Verpleegkunde, in Materiomics en in Industriële Wetenschappen in de informatica. “In totaal verwelkomen we zo 175 studenten in deze nieuwe richtingen.

Vooral de Master Verpleegkunde en Vroedkunde en de Bacheloropleiding Sociale Wetenschappen zijn populair. Die laatste zorgt met 84 studenten voor een erg mooie start. Daar zijn we blij om, want met sociale wetenschappen willen we heel wat studenten breed vormen, zodat ze ingezet kunnen worden in een arbeidsmarkt die steeds meer om erg flexibele, multidisciplinaire profielen vraagt”, aldus zegt UHasselt-rector Bernard Vanheusden.

Daling in STEM-richtingen

Ook wat het totaal aantal nieuwe studenten aan UHasselt betreft, is er een mooie stijging. “We verwelkomen dit jaar 8 procent meer studenten ten opzichte van het afgelopen jaar. Richtingen waar opmerkelijk meer studenten zich voor inschreven zijn informatica, biologie, interieurarchitectuur en handelsingenieur. Bij de opleidingen wiskunde en fysica daalt het aantal studenten dan weer. We hebben hier geen verklaring voor, maar het baart ons grote zorgen dat dit gebeurt in STEM-richtingen. We moeten zien of dit ook bij de andere universiteiten het geval is. Als dat zo is, moeten we dit zeer goed analyseren”, aldus Bernard Vanheusden.

Ook de Hogeschool PXL stijgt in globo met 8 procent of 4.000 nieuwe eerstejaarsstudenten. In totaal groeit PXL zo gestaag tot 10.850 studenten in Limburg. Opvallend is echter de lichte daling bij PXL-Healthcare & PXL-Social. “Verpleegkunde daalt zoals in heel Vlaanderen en Sociaal Werk daalt door de start van Sociale Wetenschappen aan UHasselt met min 25 procent. PXL-Education stijgt dan weer met 18 procent, doordat de studenten de kans krijgen om kleuteronderwijs op een afstand te volgen”, aldus Hogeschool PXL.