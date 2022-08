Toplaag op kruispunt aan Hasseltse Grote Ring wordt vervangen

AWV voert de werken uit in drie fases van telkens twee dagen. Op maandag 8 en dinsdag 9 augustus wordt gewerkt aan de kant van het De Geloesplein. De aansluiting van het De Geloesplein met de Grote Ring is die twee dagen afgesloten. Omleiding is voorzien via de Arnold van Loonstraat en de Rode-berglaan richting Hellebeemden. Donderdag 11 en vrijdag 12 augustus werkt de aannemer aan de middenberm van het kruispunt die dan afgesloten zal zijn. Het De Geloesplein en de Kliniekstraat blijven bereikbaar langs de respectievelijke zijden van de Grote Ring.

Ziekenhuis blijft bereikbaar

Ten slotte is de Kliniekstraat afgesloten van de Grote Ring op dinsdag 16 en woensdag 17 augustus. Het Jessa Ziekenhuis Campus Salvator blijft wel bereikbaar. Komende van de Luikersteenweg is dat via de parallelwegen en de onderdoorgang aan de spoorweg met tijdelijke verkeerslichten. Komende van de Sint-Truidersteenweg is dat via Hellebeemden en de Salvatorstraat.

AWV neemt maatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Doorgaand verkeer op de Grote Ring blijft mogelijk over minstens 1 rijstrook in elke rijrichting. Op de parallelwegen en de onderdoorgang aan de spoorweg geldt tweerichtingsverkeer met tijdelijke verkeerslichten. Voetgangers en fietsers kunnen altijd veilig langsheen de werfzone. Fietsers stappen af in de werfzone. Werken die de meeste geluidshinder veroorzaken, voert de aannemer uit tussen 6 uur en middernacht.

