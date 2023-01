Toekomst van Limburgse peren wordt onderzocht in ‘klimaatkoepels’: “Boeren vragen zich af of het nog wel nut heeft om nieuwe bomen aan te planten”

HasseltIn de klimaatkoepels van de Ecotron van de UHasselt in Eisden onderzoeken wetenschappers de komende drie jaar wat de impact zal zijn van de klimaatverandering op de Limburgse perenteelt. In totaal kregen twaalf perenbomen een plaats in de koepels, waarin het klimaat van 2040 nagebootst wordt. Daaruit moet blijken of er over twintig jaar nog Limburgse peren zullen zijn.

In de drie koepels simuleren de wetenschappers verschillende scenario’s van klimaatomstandigheden. Dat gebeurt op basis van gedetailleerde klimaatmodellen, uitgewerkt door onderzoekers van de VUB. “Denk bijvoorbeeld aan neerslag, temperatuur, windsnelheid en de hoeveelheid CO2 in de lucht", vertelt prof. dr. Nadia Soudzilovskaia. “Alles kunnen we hier tot in de kleinste details nabootsen om de impact ervan op de natuur te onderzoeken.”

Volledig scherm Eén van de perenbomen die hevige windsnelheid zal ondergaan. © Bart Borgerhoff

Bezorgde landbouwers

Dat onderzoek maakt deel uit van het grotere QPear project, gecoördineerd door het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) en in samenwerking met het Proefcentrum Fruit (PC Fruit) en Ecotron. Aanleiding? De bezorgdheden van heel wat Haspengouwse landbouwers. “Zij vragen zich af of het nog wel zin heeft om nieuwe perenbomen te planten. En of die - als die tegen 2040 volgroeid zijn - nog voldoende kwalitatief fruit zullen opleveren met de huidige klimaatveranderingen die volop bezig is. Op die vragen proberen we nu antwoorden te vinden”, klinkt het bij de wetenschappers.

Volledig scherm De Ecotron van de UHasselt. © Bart Borgerhoff

Zo verhuisde PC Fruit in totaal 12 perenbomen van Haspengouw naar 6 klimaatkoepels van de Ecotron. In 3 van die koepels simuleren de onderzoekers het klimaat van 2040. “Algemeen mag je stellen dat het dan gemiddeld 2 à 3 graden warmer zal zijn dan nu het geval is en dat we te maken gaan krijgen met meer extreme weersomstandigheden”, zegt prof. dr. François Rineau. “In de koepels bootsen we het slechts mogelijke scenario na voor 2040, waarbij we er ook vanuit gaan dat er geen verlaging zal zijn van de CO2-uitstoot.”

Investering in de toekomst

In de drie overige koepels wordt het huidige klimaat gesimuleerd, om zo het verschil tussen de perenbomen te kunnen analyseren. De onderzoekers zullen kijken naar de kwaliteit en kwantiteit van het fruit, naar de groei van de peren en analyseren ook op microscopisch vlak de bodemsamenstelling. Denk bijvoorbeeld aan welke schimmels er groeien en welke ziektes er kunnen optreden.

Volledig scherm De perenbomen worden in de koepels gezet. © Bart Borgerhoff

Ook PC Fruit ziet een grote meerwaarde in het onderzoeksproject. “België zit jaarlijks in de top 3 wat betreft de export van peren in de wereld, zeker als het gaat om ons hoofdras conference waarvan 52 procent in Limburg wordt geteeld. Investeren om na te gaan hoe de toekomst eruit moet zien, is dus erg belangrijk. Via dit onderzoek kunnen we telers bovendien nog beter voorbereiden op de toekomst, zodat deze teelt het huidige succes kan verderzetten”, aldus Inge Moors, Limburgs gedeputeerde voor landbouw en voorzitter van PC Fruit.

De perenbomen zullen zich het eerste jaar nog moeten aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving. Daarom worden de eerste onderzoeksresultaten pas over twee jaar verwacht.

Volledig scherm © Bart Borgerhoff