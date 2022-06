Tientallen pv’s na alcohol- en drugscontrole in politiezone LRH

Diepenbeek Met website over Limburgs voetbal scoort selfmade oud-spe­ler: “Nadat ik uit de anonimi­teit trad, reageerde iedereen positief”

Wie zijn de beste voetballers in de Limburgse provinciale afdelingen, wat is de visie van de voorzitter en wie vinden de spelers hun droomvrouw? Voor die vragen en veel meer kan je terecht op Provinciaalvoetballimburg.be. De site is een regelrechte hit. Oprichter Mohamed Abidar (36), zelf oud-voetballer, uit Diepenbeek heeft zich onlangs kenbaar gemaakt. “In de mainstreammedia komen altijd dezelfde mensen aan bod. Ik bedien de club om de hoek.”

16 juni