Tieners voor jeugdrechter na oproepen tot rellen in Hasselt en Maasmechelen

Lummen / Beringen Digitale kanaries meten luchtkwali­teit in Limburgse scholen: “Het is essentieel om de lokalen continu te verluchten”

24 januari In vijftien Limburgse scholen zullen de leerlingen de komende weken dertig digitale robotkanaries door de klas zien vliegen. Deze beestjes hebben een aantal sensoren die zeer precies de luchtkwaliteit in de lokalen kunnen meten. Aan de hand van een lichtje in hun ogen weet je meteen of de klas voldoende is geventileerd. Het lumineuze idee komt van Alexandra Lybaert, die als natuurkundig ingenieur aan de Odisee Hogeschool verbonden is.