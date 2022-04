Tienerfestival ‘We R Young’ keert op 25 mei terug naar Hasselt in Kapermolenpark

In 2016 kwam Stad Hasselt als eerste op de proppen met het tienerfestival ‘We R Young’. “Een festival als ‘safe space’ en om zonder blikken van ouders samen met leeftijdsgenoten een eerste festivalervaring op te doen”, legt schepen van Jeugd en Evenementen Habib El Ouakili (RoodGroen+) uit. “De afgelopen jaren hebben we dan ook sterk ingezet op een evenementenaanbod voor leeftijdscategorieën die te vaak ‘vergeten’ werden. ‘We R Young’ is dus ontstaan als antwoord op het tekort aan evenementen voor tieners.”