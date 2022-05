Tienerfestival We R Young in Hasselt stilgelegd na meldingen over ‘needle spiking’: “Bij een klein aantal tieners wondjes te zien die kunnen wijzen op naaldprikken”

basketbal BNXT play-offs Spencer Littleson (Limburg United) na 70-78- thuisneder­laag tegen Donar Groningen: “Er had meer ingezeten, want het stokte in de afwerking”

In de derde ronde van de BNXT play-offs kregen we in een goed gevulde Alverberg het duel der bekerwinnaars tussen Limburg United en Donar Groningen. Het werd een spannende, mooie wedstrijd tussen twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Alleen stokte het in de afwerking bij United. Topteam Groningen, met het grootste budget van Nederland, stak de overwinning (70-78) op zak. Dinsdagavond om 19.30 uur is er in een kolkende topsporthal van MartiniPlaza de return.

22 mei