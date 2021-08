Tien jaar na Pukkelpopdrama. Hasseltse familie ving tientallen natgeregende tieners op: “Opeens lag ons huis vol festivalgangers”

Tongeren Oude hoeve bij kasteel Hamal verwoest na brand

16 augustus In de hoeve bij het kasteel van Hamal in Rutten bij Tongeren, is zondagavond een zware brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, maar de brandweer is maandagochtend nog steeds bezig met nablussen. Een deel van de stallen die in 1886 zijn gebouwd, is helemaal verloren.