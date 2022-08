TERRASTIP. Mi Cocina in Hasselt: “Waar je geniet van cocktails én Latijns-Amerikaanse streetfood met een twist”

Hasselt Vanaf vrijdag rij je maximum 20 kilometer per uur in de Hasseltse binnenstad

Vanaf vrijdag 5 augustus wordt de zone binnen de kleine ring omgevormd tot woonerf, met uitzondering op de voetgangerszone. Fietsers en auto’s hebben toegang tot een woonerf, maar hun snelheid wordt beperkt tot 20 kilometer per uur in plaats van de huidige 30 kilometer per uur.

