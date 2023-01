Te weinig expats en te weinig geld maken Limburgse internationale school nog onhaalbaar

LimburgEr is voorlopig nog geen markt voor een internationale school in Limburg. Dat blijkt uit de studie die de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM) de afgelopen zes maanden liet uitvoeren. Er zijn momenteel te weinig kinderen van expats en het inschrijvingsgeld zou te duur zijn om zo’n school op te richten. “Maar we moeten wel blijven inzetten op internationalisering", klinkt het.

In augustus 2022 lanceerde POM Limburg een bevraging rond de ervaringen, noden en voorkeuren van expats over internationaal onderwijs. Als er interesse en mogelijkheden bleken te zijn, had er wel eens een tweetalige basis- en middelbare internationale school op Limburgse bodem kunnen komen. Er werd daarvoor al gekeken in de richting van de Hasseltse Corda Campus. De school zou Limburg interessanter maken voor expats en dus het internationale imago van de provincie opblinken.

De afgelopen maanden werd het aantal potentiële leerlingen in kaart gebracht, er werd een demografisch, economisch en ruimtelijk regioprofiel uitgewerkt en er werd een concurrentie- en een financiële analyse gedaan. De conclusie? Er is niet genoeg marktpotentieel voor zo’n internationale school in Limburg.

10.000 euro inschrijvingsgeld

Een Nederlands onderzoeksbureau maakte een schatting van het aantal economisch actieve expats in Limburg. In Hasselt zouden dat er tussen 900 en 1.900 zijn en in Genk tussen 800 en 1.600. Het aantal potentiële leerlingen voor de nieuwe school wordt op basis daarvan geschat op 56 tot 143 kinderen en jongeren.

Met een totale kost die voor de eerste tien jaar zou oplopen tot 6,5 miljoen euro, zouden er bij de opstart dus minstens 80 leerlingen nodig zijn die elk 10.000 euro inschrijvingsgeld per jaar moeten betalen. Uit de bevraging van POM Limburg blijkt dat expats tussen de 2.500 en 5.000 euro per jaar zouden betalen voor een internationale school, maar zeker niet meer dan 7.500 euro. Zonder extra investeerders financieel blijkt het project dus onhaalbaar. In de toekomst zouden die extra investeerders kennisinstellingen of bedrijven kunnen zijn, zoals op dit moment in Leuven het geval is. In Nederland is het vaak de overheid die financieel bijdraagt.

Internationalisering

Maar dat een internationale school in Limburg nu geen haalbare kaart is, betekent niet dat dat in de toekomst ook zo zal blijven. Bahar Kavas , projectmanager Welkommanagement bij POM Limburg, legt uit: “We moeten voluit blijven inzetten op internationalisering. Projecten als de Einsteintelescoop, de Health Campus en de uitbreiding van Corda Campus vormen een magneet voor buitenlandse bedrijven. Dankzij die nieuwe campussen trekt onze provincie meer kennisgedreven economie aan. Op termijn gaat dat ongetwijfeld leiden tot een groei van het aantal internationale profielen in onze regio.”

