Streep door Tomorrowland, maar Pukkelpop houdt moed erin: “Vertrouwen dat we festival veilig en volgens de wet kunnen organiseren”

Genk Genkenaar verknocht aan stad én haar groen, maar vertrouwen in bestuur neemt af

16 juni 71 procent van de Genkenaren is tevreden over de stad. Dat blijkt uit de nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. Met 89 procent is de appreciatie voor het groen in Genk zelfs het hoogste in alle centrumsteden van Vlaanderen. Opvallend is wel dat het vertrouwen in het lokale bestuur is verminderd. Mogelijk ligt het recent aangepaste parkeerbeleid aan de basis.