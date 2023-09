Van De Pastorij in Peer tot De IJsboetiek in Hasselt: bij deze 8 adresjes in Limburg geniet jij van een verfris­send ijsje

Het wordt warm weer dit weekend en dus snakt iedereen naar wat verkoeling. En wat is er beter dan een overheerlijk ijsje aan het einde van een zwoele zomerse dag? Wij zochten 8 ijssalons uit in Limburg: van De Pastorij in Peer tot De IJsboetiek in Hasselt.