Carjacker (32) die crasht met auto van vriendelij­ke tachtiger krijgt stevige celstraf: “Hij koos zijn slachtof­fer zeer specifiek uit”

Een 32-jarige carjacker die in mei aan de haal ging met de wagen van een vriendelijke tachtiger die hem net voordien een lift had aangeboden en de wagen niet veel later perte totale reed, is veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. “Hij wist goed dat het slachtoffer door zijn leeftijd bijzonder kwetsbaar was,” besluit de strafrechter, die de dertiger nog een extra aansporing meegeeft om de wet in de toekomst stipt na te leven.