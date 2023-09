Sap van eigen appels? Fruitbe­drijf PIPO perst oogst van klanten: “Steeds meer mensen vinden hun weg naar de persmachi­ne”

Een appelboom in je tuin en geen idee wat te doen met de oogst? Fruitbedrijf PIPO in Sint-Truiden weet raad. Sinds 2006 wordt een deel van de appels van fruitteler Piet Porreye tot sap geperst, maar op bepaalde dagen in het oogstseizoen kan iedereen met zijn eigen appels langskomen voor enkele liters sap. Johan uit Kalmthout zat een uur in de auto met zijn honderden kilo’s appels en maakte het proces zelf eens mee.