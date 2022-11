STRAFPLEITERS. Philip Daeninck, huisadvocaat van de familie Aquino: “Ooit gaan we heel hard lachen met het idee dat we veel criminelen samen opsluiten in één gebouw en daar eigenlijk ‘niets' mee doen”

Hasselt Ongeval op E313 in Hasselt veroor­zaakt file in beide richtingen

Vanmiddag is er een zwaar verkeersongeval gebeurd op de E313 van Antwerpen naar Luik, ter hoogte van Hasselt. Daarbij ging een wagen over de kop. Richting Luik was de linkerrijstrook een tijd lang versperd en er stond een file van net voorbij Paal. Ook in de andere richting was het aanschuiven van voor Hasselt.

