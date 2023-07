Stippel je toekomst uit vanop achterbank van een BMW: Hogeschool PXL pakt uit met creatieve infodag

Ontdek het verhaal van de Heilige Solanus in pop-up escaperoom in Minderbroe­ders­kerk: “In het koorgedeel­te van de kerk probeer je Sint-Trui­den en haar inwoners te redden”

Gamers en speurders moeten in de maanden juli en augustus een kijkje komen nemen in de Truiense Minderbroederskerk. Die doet tijdens de zomer even dienst als pop-up escaperoom waar spelers tijdens het ‘Mysterie der Minderbroeders’ op een unieke manier kennismaken met de geschiedenis van de kerk en de stad en krijgen ze zelfs de kans om Sint-Truiden en haar inwoners te redden.