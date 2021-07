Stervende vader op toilet gevonden door zijn kinderen: 3 jaar cel met uitstel voor vrouwen achter dodelijke drugscocktail

Hasselt Vier pas geopende winkels in volle coronacri­sis gaan de solden tegemoet: “Weer extra reden voor mensen om ons te ontdekken”

6 juli Heel wat handelaars staan klaar om hun gemiste inkomsten na een moeilijke coronaperiode in te halen tijdens de solden, en ook de vier pas geopende winkels in Hasselt verheugen zich op volk in de stad. Zo openden kleding- en accessoirewinkels ‘Gisy’ en ‘DiVine’ hun deuren nog maar voor het eerst in december, en ook parfumwinkel ‘éLiXSir’ en het nieuwe pand van ‘Lily Louise’ doken in volle coronacrisis in de binnenstad op. Hoe belangrijk wordt deze soldenperiode voor hen? Onze redactie ging op bezoek.