Stef (27) ruilt luxewoning in voor zelfgebouwd winkelkar-bamboehuisje van 500 euro: “Ik wil voelen hoe het is om met enkel het nodige te leven”

Hasselt Nagelsty­lis­te Veronique (36) viert heropening met ballonnen en corona­proof zoetigheid: “Cruciaal, want mentaal blijft het nog steeds zwaar”

1 maart Na vier maanden wachten én een naakt protest, mag de Hasseltse nagelstyliste Veronique Marchand (36) net zoals de volledige beautysector eindelijk weer aan de slag. Een heropening die Veronique met zoete attenties en ballonnen in haar ‘V-Nails & Feet’-studio in Kuringen viert, maar die ook een bittere smaak heeft. “Ontelbare keren ben ik tijdens de lockdown opgebeld met de vraag of ik toch niet iemands nagels wilde verzorgen. Dat was altijd braaf ‘nee’, maar die klant ben ik nu wel voorgoed kwijt.”