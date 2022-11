Startschot van Winterland Hasselt is voor veertiende keer gegeven

Bezoekers kunnen dit jaar ook van nieuwigheden genieten, zoals heerlijk tot rust komen in een echte ‘Almhütte’ of Oostenrijkse bergchalet en leuke selfies maken dankzij de #WinterWonderExperience. Ook de overdekte schaatsbaan is, ondanks de energiecrisis, opnieuw van de partij. Met Duo Sal en de schaatsende Bjorn Verhoeven van Radio Nostalgie geeft Winterland Hasselt dit jaar de aftrap. Het WK-voetbal volgen? Ook dat kan in de Almhütte en de welgekende Spiegeltent en het Grand Café. De eerste match van de Rode Duivels wordt op 23 november uitgezonden.