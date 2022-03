Stadsbestuur organiseert voortaan lessen ‘Hessels’ dialect

Al is het eerder een praatgroep ‘Hesselse Kal’. “Zeker geen strikte les”, benadrukt Meynen. “Elke derde donderdag van de maand tussen 14 en 16u komt die groep samen om, uiteraard met pot en pint, actuele onderwerpen te bespreken. Er zijn dan ook enkele ervaringsdeskundigen aanwezig die wat bijsturen als er fouten worden gemaakt. Toen hun vergaderlocatie wegviel, boden wij hen graag onderdak in onze Lokale Dienstencentra. Daar komen ze nu dus maandelijks samen. De deelname is gratis en iedereen is welkom. Een ideaal ontspanningsmoment.”

‘Wiëek van ‘t Hessels’ in de wijk

Maar daar blijft het niet bij. Er komt ook een vervolg op de ‘Wieëk van ‘t (H)essels’, die vorig jaar eind juni plaatsvond. “Ik kan er nog niet al te veel over kwijt, maar we herhalen het initiatief van vorig jaar. Dit keer trekken we echter niet door de binnenstad, maar passeren we in enkele wijken. Een passage die zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan. We willen hiermee het belang dat dit stadsbestuur hecht aan ons mooie dialect, benadrukken. Bovendien willen we de wijkwerking stimuleren. Een dialect verstevigt de onderlinge verbondenheid van een gemeenschap. Het dialect is als lijm. Het zorgt voor een samenhorigheidsgevoel waar we zeker nu nood aan hebben. Dat kunnen we als stadbestuur alleen maar ondersteunen,” besluit de schepen.