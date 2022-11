Stad maakt voorlopig einde aan zelfrijdende shuttlebus door Hasselt: “Huidige technologie reageerde niet altijd op tegenliggers”

Diepenbeek Speed pedelec betrokken bij verkeerson­ge­val

Afgelopen vrijdag was er in Diepenbeek een verkeersongeval met een speed pedelec. De 51-jarige bestuurder uit Maasmechelen kwam hierbij ten val en raakte lichtgewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Politie LRH had later op de dag nog een tweede ongeval aan de Ballewijerweg in Zonhoven. Om 15.15 uur was er een aanrijding tussen een voertuig en een fietser. De fietser raakte hierbij gewond.

