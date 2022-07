Stad Hasselt zoekt 5 lokale handelaars om duurzame cadeauverpakkingen te testen

Diepenbeek Bram Vanhove (25) uit Diepenbeek verkoopt zijn opgelapte, 43 jaar oude Ford Transit: “Verliefd op die bus, maar geef mij maar gewoon een rugzak”

Liefst 25 landen heeft hij ermee doorkruist, maar intussen staat de 43 jaar oude, opgelapte Ford Transit van Bram Vanhove (25) te koop. De Diepenbekenaar arriveerde daarmee nog maar één maand geleden terug in ons land, nadat hij 2 jaar lang op reis richting India was. “In Diepenbeek lachen ze altijd naar mij in mijn bus. Ik ga dat missen, maar er gaat ook een grote last van mijn schouders vallen.”

