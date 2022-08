Stad Hasselt lanceert ‘De Sok van Pukkelpop’

“Met Smaakmaker Spraakmaker focussen we onder andere op mode en muziek die alom aanwezig is in onze stad”, zegt schepen van Toerisme Rik Dehollogne (N-VA). “Ook onze stadsmerchandise stemmen we hier graag op af. Met deze ‘Sok van Pukkelpop’ zetten we Hasselt opnieuw in de kijker als muziekstad en onderstrepen we de sterke band tussen het muziekfestival en de stad. Want Hasselt is Pukkelpop en Pukkelpop is Hasselt.”